Экс-конкурент Ярмоленко за 65 млн евро перешел в Челси
Бывший конкурент украинского полузащитника Андрея Ярмоленко за место в основе дортмундской Боруссии Кристиан Пулишич перешел в Челси за 65 млн евро.
Как сообщает официальный сайт английского клуба, стороны договорились о переходе 20-летнего футболиста перед началом сезоне 2019/2020 годов.
До лета 2019 года американский исполнитель будет выступать на правах аренды за немецкую команду, которая лидирует в чемпионате Германии.
Как отмечает официальный сайт Боруссии, клуб не будет платить английской стороне за аренду Пулишича, чей контракт заканчивался по завершении текущего сезона.
Недавно появилась информация, что Челси достиг договоренности с дортмундцами по поводу приобретения Пулишича за 50 млн евро.
Сообщалось, что Реал достиг соглашения о переходе летом 2019 года со звездным полузащитником Челси Эденом Азаром.