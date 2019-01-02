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Экс-конкурент Ярмоленко за 65 млн евро перешел в Челси

Сегодня, 14:14
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Остаток сезона Пулишич проведет в Боруссии

Фото: ФК Боруссия Дортмунд

Бывший конкурент украинского полузащитника Андрея Ярмоленко за место в основе дортмундской Боруссии Кристиан Пулишич перешел в Челси за 65 млн евро.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, стороны договорились о переходе 20-летнего футболиста перед началом сезоне 2019/2020 годов.

До лета 2019 года американский исполнитель будет выступать на правах аренды за немецкую команду, которая лидирует в чемпионате Германии.

Как отмечает официальный сайт Боруссии, клуб не будет платить английской стороне за аренду Пулишича, чей контракт заканчивался по завершении текущего сезона.

Недавно появилась информация, что Челси достиг договоренности с дортмундцами по поводу приобретения Пулишича за 50 млн евро.

Сообщалось, что Реал достиг соглашения о переходе летом 2019 года со звездным полузащитником Челси Эденом Азаром.

Теги:   Боруссия Дортмунд Трансферы ФК Челси Футбол

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