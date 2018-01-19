Экс-капитан Шахтера продлил контракт с английским грандом

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо продлил действующее соглашение, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт будет действовать до середины 2020 года.
Недавно тренер горожан Пеп Гвардиола назвал Фернандиньо "одним из лучших опорных полузащитников в мире".
"У клуба прекрасные перспективы, и я хочу быть в команде настолько долго, насколько это возможно", - прокомментировал продление контракта сам бразилец.
Фернандиньо перешел в Манчестер Сити в 2013 году, после шести лет игры за Шахтер. На счету полузащитника 212 матчей за команду и 19 забитых голов.
Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Фред рассматривается Пепом Гвардиолой как долгосрочная замена Фернандиньо.
Комментарии
Правила комментирования