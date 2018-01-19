Экс-капитан Шахтера продлил контракт с английским грандом

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Недавно тренер горожан Пеп Гвардиола назвал Фернандиньо

Недавно тренер горожан Пеп Гвардиола назвал Фернандиньо "одним из лучших опорных полузащитников в мире"

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо продлил действующее соглашение, сообщает официальный сайт клуба. 

Контракт будет действовать до середины 2020 года. 

Недавно тренер горожан Пеп Гвардиола назвал Фернандиньо "одним из лучших опорных полузащитников в мире".

"У клуба прекрасные перспективы, и я хочу быть в команде настолько долго, насколько это возможно", - прокомментировал продление контракта сам бразилец. 

Фернандиньо перешел в Манчестер Сити в 2013 году, после шести лет игры за Шахтер. На счету полузащитника 212 матчей за команду и 19 забитых голов. 

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Фред рассматривается Пепом Гвардиолой как долгосрочная замена Фернандиньо.

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