Экс-капитан сборной Англии перешел в клуб из США

Бывший капитан сборной Англии форвард Уэйн Руни подписал контракт с клубом американской лиги МЛС Ди-Си Юнайтед.
Трансфер уже подтвердил официальный Twitter клуба из Вашингтона. В честь перехода 32-летнего нападающего пресс-служба Ди-Си Юнайтед опубликовала специальный видеоролик.
В своем новом клубе Руни будет играть под девятым номером.
#NoWayneNoGain pic.twitter.com/HfbLmCsBOq— D.C. United (@dcunited) 28 июня 2018 г.
Всю свою карьеру игрока Руни провел в английских клубах. На его счету 16 сезонов в Премьер-лиге, в которых он играл за Эвертон и Манчестер Юнайтед.
В составе сборной Англии Руни провел 119 матчей, в которых забил 53 мяча.
В конце августа 2017 года Руни заявил о том, что заканчивает выступления в сборной Англии. Форвард сообщил, что так будет лучше для всех и это поможет ему сосредоточиться на клубной карьере.
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