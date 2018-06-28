Экс-капитан сборной Англии перешел в клуб из США

Бывший капитан сборной Англии форвард Уэйн Руни подписал контракт с клубом американской лиги МЛС Ди-Си Юнайтед.

Трансфер уже подтвердил официальный Twitter клуба из Вашингтона. В честь перехода 32-летнего нападающего пресс-служба Ди-Си Юнайтед опубликовала специальный видеоролик.

В своем новом клубе Руни будет играть под девятым номером.

Всю свою карьеру игрока Руни провел в английских клубах. На его счету 16 сезонов в Премьер-лиге, в которых он играл за Эвертон и Манчестер Юнайтед.

В составе сборной Англии Руни провел 119 матчей, в которых забил 53 мяча.

В конце августа 2017 года Руни заявил о том, что заканчивает выступления в сборной Англии. Форвард сообщил, что так будет лучше для всех и это поможет ему сосредоточиться на клубной карьере.