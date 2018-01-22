Экс-игрок Шахтера принес Ювентусу победу над аутсайдером чемпионата Италии

Для победы над Дженоа Ювентусу хватило одного забитого мяча

Победой Ювентуса над Дженоа завершился 21-й тур чемпионата Италии по футболу.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 16-й минуте, когда бывший игрок Шахтера Дуглас Коста откликнулся на прострел Марио Манджукича с фланга и в одно касание переправил мяч в ближний угол ворот.

Благодаря этой победе Ювентус сохранил отставание от Наполи в борьбе за лидерство в турнирной таблице размером в одно очко.

Ювентус - Дженоа 1:0

Гол: Коста, 16

Ювентус: Щесны — Лихтштайнер (Бардзальи, 84), Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро (Асамоа, 76) — Пьянич, Хедира (Стураро, 70), Матюиди — Манджукич, Игуаин, Коста.

Дженоа: Перин — Сполли, Иццо, Россеттини — Рози, Лаксальт, Омеонга, Бертолаччи, Ригони (Галабинов, 46) — Таарабт (Лазович, 67) — Пандев (Лападула, 78).

Предупреждения: Алекс Сандро — Рози, Сполли, Пандев.

Напомним, в воскресенье Наполи сохранил за собой лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии благодаря выездной победе над Аталантой.

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