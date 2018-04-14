Экс-игрок Динамо перешел в бельгийский гранд

Украинский защитник Евгений Макаренко подписал контракт с Андерлехтом. Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Игрок подписал контракт сроком на четыре года и вступит в действие со следующего сезона, а остаток чемпионата Евгений доиграет в составе своей нынешней команды Кортрейка.
Также официальный сайт бельгийского клуба сообщает, что к украинцу проявляли интересы два клуба, представляющих топ-5 немецкой Бундеслиги. Однако в конечном итоге Макаренко решил перейти именно в Андерлехт.
"Я хочу выразить благодарность Сергею Серебренникову, агенту Евгения, за возможность сделать этот трансфер. Переход был осуществлен прозрачно и в хорошей атмосфере", - заявил спортивный директор команды Люк Девро.
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 29 поединках за Кортрейк во всех турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами.
В январе Макаренко признали лучшим игроком месяца в клубе. Примечательно, что в матче Андерлехтом украинец забил курьезный гол в свои ворота на первой минуте матча.
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