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Экс-игрока Динамо обвинили в очередном избиении бывшей жены - видео

Сегодня, 00:59
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ФК Динамо

На Алиева открыто пять уголовных дел

Бывшая жена экс-игрока Динамо Александра Алиева Татьяна заявила о том, что футболист в который раз ее избил.

Татьяна обратилась в суд с просьбой запретить футболисту приближаться к ней и к их детям, сообщает ТСН .

Несмотря на то, что пара разведена, по словам жены, Алиев бьет ее уже восемь лет, а в прошлый раз ударил их 7-летнего сына.

"Никто никого не бил. То, что я ее выгнал из своей квартиры - да, выгнал, вот и все. Пусть живет на помойке. А дети должны в своей заслуженной квартире. Будет решение суда. Дети должны видеть маму по субботам и воскресеньям" , - ответил на обвинения Алиев.

Против бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Украины было открыто пять уголовных дел.

Напомним, в 2016 году экс-полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев стал фигурантом второго уголовного дела за избиение жены.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Избиение

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