Экс-игрок сборной Испании погиб в автокатастрофе Сегодня, 16:01 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Carl Recine В 2015 году Рейес с Севильей выиграл Лигу Европы, одолев в финале украинский Днепр Reuters/Carl Recine

Сегодня, 1 июня, бывший игрок мадридского Реала, лондонского Арсенала, Севильи и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе.

Об этом сообщает официальный Twitter Севильи, в составе которой Рейес трижды становился победителем Лиги Европы, в частности, в 2015 году одолев в финале украинский Днепр.

По информации ABC, 35-летний Рейес попал в смертельное ДТП на участке трассы из Севильи в Утреру. В автокатастрофе также погиб двоюродный брат футболиста.

Автомобиль, в котором ехал футболист, съехал с дороги и загорелся.

Рейес выступал за Севилью, Арсенал, Реал, Атлетико, Бенфику, Эспаньол, Кордову, а также китайский Синьцзян Тяньшань Леопард. Последним клубом футболиста был Эстремадура из Сегунды.

Выступая за Атлетико и Севилью, Рейес пять раз становился победителем Лиги Европы, что является рекордом турнира.

За сборную Испании Рейес провел 21 матч, в которых забил 4 гола. Футболист был участником ЧМ-2006.

Ранее, 21 января, самолет с нападающим Кардиффа Эмилиано Салой исчез с радаров над Ла-Маншем.

Обломки самолета удалось найти только 3 февраля. Спасатели смогли обнаружить тело погибшего футболиста, а вот тело пилота так и не нашли.

