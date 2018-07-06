Экс-футболист сборной Украины подписал новый контракт с российским клубом

Украинский футболист Тарас Михалик подписал новый контракт с московским Локомотивом.

Как сообщает официальный сайт московского клуба, соглашение рассчитано до лета 2019 года.

Тарас Михалик присоединился к Локомотива в 2013 году. За пять лет в составе "железнодорожников" украинский футболист сыграл 103 матча, забил три гола, дважды завоевывал Кубок России и стал чемпионом страны.

До Локомотива Михалик играл за киевские Динамо и ЦСКА и ужгородской Говерлу. Кроме того, на его счету 32 матча за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Тарас Михалик выразил желание покинуть Локомотив, а затем появилась информация, что московский клуб не будет продлевать с футболистом контракт.