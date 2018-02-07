Экс-форварды Динамо и Шахтера встретились в Кубке Турции и отметились результативными действиями - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Артем Кравец забил дебютный гол за Кайсериспор
Фото: Kayserispor via Twitter

Артем Кравец забил дебютный гол за Кайсериспор

Бывший нападающий Динамо, а ныне форвард Кайсериспора Артем Кравец встретился в матче Кубка Турции с экс-игроком Шахтера Евгением Селезневым, который сейчас играет за Акхисар Беледие.

Кравец в этом матче отличился забитым мячом, который стал для него дебютным в новой команде. В своем втором матче за Кайсериспор украинец сравнял счет на 36-й минуте.

Селезнев помог своей команде открыть счет, отдав результативную передачу на Сонера Айдогду на 25-й минуте. Для украинца этот ассист стал дебютным в составе новой команды.

Матч закончился со счетом 2:2, но в полуфинал Кубка Турции вышел Акхисар Беледие, который победил в первой игре - 1:0.

Напомним, Селезнев стал игроком турецкого Акхисар Беледие в начале января этого года. 32-летний футболист заключил соглашение на 2,5 года до конца сезона 2019/2020.

Кравец подписал с Кайсериспором контракт на три года, который вступит в силу с лета 2018 года. До того момента Кравец будет выступать за новый коллектив в течение временного трансферного периода, который предусматривает его бесплатный переход.

НВ

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове