Экс-форварды Динамо и Шахтера встретились в Кубке Турции и отметились результативными действиями - видео

Бывший нападающий Динамо, а ныне форвард Кайсериспора Артем Кравец встретился в матче Кубка Турции с экс-игроком Шахтера Евгением Селезневым, который сейчас играет за Акхисар Беледие.

Кравец в этом матче отличился забитым мячом, который стал для него дебютным в новой команде. В своем втором матче за Кайсериспор украинец сравнял счет на 36-й минуте.

Селезнев помог своей команде открыть счет, отдав результативную передачу на Сонера Айдогду на 25-й минуте. Для украинца этот ассист стал дебютным в составе новой команды.

Матч закончился со счетом 2:2, но в полуфинал Кубка Турции вышел Акхисар Беледие, который победил в первой игре - 1:0.

Напомним, Селезнев стал игроком турецкого Акхисар Беледие в начале января этого года. 32-летний футболист заключил соглашение на 2,5 года до конца сезона 2019/2020.

Кравец подписал с Кайсериспором контракт на три года, который вступит в силу с лета 2018 года. До того момента Кравец будет выступать за новый коллектив в течение временного трансферного периода, который предусматривает его бесплатный переход.

НВ