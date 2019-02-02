Экс-форвард Динамо голом помог своей команде добыть ничью в чемпионате Турции - видео Сегодня, 15:11 527 Цей матеріал також доступний українською ФК Кайсериспор На счету Кравца 4 гола в сезоне ФК Кайсериспор

Экс-нападающий киевского Динамо Артем Кравец отметился голом за Кайсериспор и помог своей команде сыграть вничью с Ени Малатьяспор в 20 туре чемпионата Турции.

Украинец забил гол ударом головой на 14-й минуте, открыв счет в матче.

Ени Малатьяспор отыгрался уже через 5 минут. Нападающий Даниель Алексич точно пробил со штрафного. В итоге матче завершился ничьей - 1:1.

Для Артема Кравца этот гол стал первым за Кайсериспор в чемпионате в сезоне 2018/2019. Всего на счету форварда 4 гола в сезоне.

До этого последний раз форвард отличился в кубковом матче против Алтая (4:1).

Артем Кравец подписал с Кайсериспором контракт на три года, который вступил в силу с лета 2018 года.

