Экс-форвард Динамо голом помог своей команде добыть ничью в чемпионате Турции - видео
Экс-нападающий киевского Динамо Артем Кравец отметился голом за Кайсериспор и помог своей команде сыграть вничью с Ени Малатьяспор в 20 туре чемпионата Турции.
Украинец забил гол ударом головой на 14-й минуте, открыв счет в матче.
Ени Малатьяспор отыгрался уже через 5 минут. Нападающий Даниель Алексич точно пробил со штрафного. В итоге матче завершился ничьей - 1:1.
Для Артема Кравца этот гол стал первым за Кайсериспор в чемпионате в сезоне 2018/2019. Всего на счету форварда 4 гола в сезоне.
До этого последний раз форвард отличился в кубковом матче против Алтая (4:1).
Артем Кравец подписал с Кайсериспором контракт на три года, который вступил в силу с лета 2018 года.