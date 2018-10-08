Его нужно отстранить от футбола. Неймар прокомментировал тяжелую травму легионера Шахтера

Неймар считает, что Харатина нужно отстранить от футбола за фол на Тайсоне

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал тяжелую травму, которую получил полузащитник Шахтера Тайсон в матче украинской Премьер-лиги против Зари.

В комментариях под постом нападающего донецкого клуба Жуниора Мораеса в Instagram бразильский форвард назвал безумием фол полузащитника луганской Зари Игоря Харатина на своем соотечественнике.

"Его нужно отстранить от футбола. Это неприемлемо", - добавил Неймар.

Тайсон получил серьезную травму в матче 11-го тура чемпионата Украины против луганской Зари, которая минимум на месяц оставила его вне игры. На 74-й минуте встречи против бразильца грубо сыграл Игорь Харатин, за что получил желтую карточку. Пострадавший покинул поле после этого эпизода.

Мораес назвал пассивным поведение арбитра в эпизоде с тяжелой травмой своего партнера по команде. Футболист отметил, что уже шесть лет выступает в УПЛ, и никогда не критиковал рефери, но в этом сезоне, считает он, наметилась опасная тенденция.

Шахтер не смог обыграть Зарю в матче 11-го тура Премьер-лиги, сыграв вничью 1:1.