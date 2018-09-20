Два забитых мяча не помогли Ворскле избежать поражения в Лондоне - видео

В первом туре группового этапа Лиги Европы полтавская Ворскла проиграла на выезде лондонскому Арсеналу с крупным счетом 2:4.

Гости продержались против фаворита чуть более полчаса игры. На 32-й минуте Дмитрий Кравченко вместо удара пропустил мяч в атаке за спину, где был только соперник, в результате чего хозяева быстро убежали в контратаку. Алекс Ивоби отдал на Пьера-Эмерика Обамеянга, а габонец точно пробил в противоход вратарю Богдану Шусту.

До перерыва подопечные Василия Сачко не расклеились, но пропустили на 48-м обороте секундной стрелки. Это Генрих Мхитарян получил пас от Ивоби, навесил во вратарскую, где Дани Уэлбек проскочил между двумя защитниками и отправил мяч в ворота.

Прошло восемь минут, и счет стал 3:0. Александр Кобахидзе потерял мяч в центре поля, Арсенал быстро запустил контратаку, в последней фазе которой Мхитарян отдал пас на Обамеянга, а тот, проскочив Артура, с линии штрафной спокойно пробил в ближний угол.

До разгромного результат довел Месут Озил: Стефан Лихтштайнер откликнулся на пас Сократиса Папастатопулоса, опередил в штрафной Шуста и пробросил сферу на немецкого полузащитника, которому было достаточно касания, чтобы переправить мяч в пустые ворота.

К чести Ворсклы, она сумела избежать "сухого" поражения. Владимир Чеснаков отобрал мяч у Лихтштайнера на подхвате после разыгранного штрафного и пробил в ближнюю девятку ворот Бернда Лено. А в добавленное к основному время прошла передача Павла Ребенка с фланга на линию штрафной, откуда Вячеслав Шарпар в одно касание поразил верхний угол - 4:2.

Арсенал - Ворскла 4:2

Голы: Обамеянг, 32, 56, Уэлбек, 48, Озил, 74 - Чеснаков, 76, Шарпар, 90+4

Ворскла: Шуст – Артур, Чеснаков, Даллку, Пердута – Ребенок, Шарпар, Кравченко (Скляр, 70), Кобахидзе (Сергийчук, 79) – Кулач (Карека, 77) – Коломоец

Арсенал: Лено – Монреаль, Сократис, Холдинг, Лихтштайнер – Эльнени, Мхитарян, Торрейра (Гендузи, 58) – Уэлбек, Ивоби (Смит-Роу, 73) – Обамеянг (Озил, 58)

Предупрежден: Шарпар

НВ