Два футболиста сборной Украины попали в символическую команду Лиги наций

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко и полузащитник Александр Караваев попали в символическую команду второго тура дивизиона B Лиги наций по версии WhoScored, который специализируется на футбольной статистике.

Футболист луганской Зари Александр Караваев попал в символическую сборную, получив за матч против сборной Словакии 7,48 баллов. Защитник Шахтера Николай Матвиенко получил за этот матч немного высшую оценку - 7,58.

Наибольшую оценку (8,67) в туре в дивизионе B получил Кристиан Эриксен, который оформил дубль за сборную Дании в матче против Уэльса.

