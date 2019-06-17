Два миллиона раздора. СМИ узнали о разногласиях между клубами по поводу цены на Коноплянку
Фенербахче не желает платить Шальке за переход полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку 5 млн евро, сообщает Sporx.
По информации портала, турецкий гранд готов заплатить за трансфер 29-летнего футболиста не больше 3 млн евро, поскольку контракт игрока заканчивается через год, поэтому хочет сбавить цену.
Как отмечает медиа, сам полузащитник не прочь заключить со стамбульским клубом соглашение на три сезона с окладом в 1,8 миллиона евро в год.
Согласно предыдущим сообщениям этого же издания, зарплата Коноплянки по трехлетнему контракту составит 2,7 миллиона евро в год.
Накануне СМИ узнали, что полузащитник Шальке и сборной Украины согласился подписать контракт с Фенербахче.
Сообщалось, что футболист намерен сменить команду летом и уже обсудил со своим окружением эту возможность. По информации медиа, клуб готов продать украинца за 3−5 млн евро.