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Два миллиона раздора. СМИ узнали о разногласиях между клубами по поводу цены на Коноплянку

Сегодня, 00:38
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Два миллиона раздора. СМИ узнали о разногласиях между клубами по поводу цены на Коноплянку - фото

УАФ

Коноплянка (слева) согласился на оклад в 1,8 млн евро за сезон в Фенербахче — медиа

Фенербахче не желает платить Шальке за переход полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку 5 млн евро, сообщает Sporx.

По информации портала, турецкий гранд готов заплатить за трансфер 29-летнего футболиста не больше 3 млн евро, поскольку контракт игрока заканчивается через год, поэтому хочет сбавить цену.

Как отмечает медиа, сам полузащитник не прочь заключить со стамбульским клубом соглашение на три сезона с окладом в 1,8 миллиона евро в год.

Согласно предыдущим сообщениям этого же издания, зарплата Коноплянки по трехлетнему контракту составит 2,7 миллиона евро в год.

Накануне СМИ узнали, что полузащитник Шальке и сборной Украины согласился подписать контракт с Фенербахче.

Сообщалось, что футболист намерен сменить команду летом и уже обсудил со своим окружением эту возможность. По информации медиа, клуб готов продать украинца за 3−5 млн евро.

Теги:   Трансферы Фенербахче Шальке-04 Евгений Коноплянка Футбол

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