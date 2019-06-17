Два миллиона раздора. СМИ узнали о разногласиях между клубами по поводу цены на Коноплянку Сегодня, 00:38 Цей матеріал також доступний українською УАФ Коноплянка (слева) согласился на оклад в 1,8 млн евро за сезон в Фенербахче — медиа УАФ

Фенербахче не желает платить Шальке за переход полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку 5 млн евро, сообщает Sporx.



По информации портала, турецкий гранд готов заплатить за трансфер 29-летнего футболиста не больше 3 млн евро, поскольку контракт игрока заканчивается через год, поэтому хочет сбавить цену.

Как отмечает медиа, сам полузащитник не прочь заключить со стамбульским клубом соглашение на три сезона с окладом в 1,8 миллиона евро в год.

Согласно предыдущим сообщениям этого же издания, зарплата Коноплянки по трехлетнему контракту составит 2,7 миллиона евро в год.

Накануне СМИ узнали, что полузащитник Шальке и сборной Украины согласился подписать контракт с Фенербахче.

Сообщалось, что футболист намерен сменить команду летом и уже обсудил со своим окружением эту возможность. По информации медиа, клуб готов продать украинца за 3−5 млн евро.

