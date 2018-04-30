Два клуба украинской Премьер-лиги оказались на грани ликвидации - СМИ

Два клуба украинской Премьер-лиги - Верес и Олимпик - оказались на грани ликвидации, сообщает Обозреватель.

По информации источника, ровенский Верес, который на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, может быть расформирован в конце сезона из-за отказа спонсоров финансировать команду.

Что касается Олимпика, то донецкий клуб на данный момент идет восьмым в высшем дивизионе украинского футбола и рискует по итогам чемпионата попасть в переходные матчи. По информации журналиста Даниила Вереитина, в случае вылета в Первую лигу клуб будет ликвидирован и снят с соревнований.

В последнем туре Премьер-лиги обе эти команды проиграли: Верес минимально уступил Заре, а Олимпик на выезде не справился с Зиркой.