Два итальянских клуба положили глаз на лидера Динамо - скаут

Скаут итальянского Кальяри Алекс Великих рассказал, что два итальянских клуба рассматривают возможность подписания полузащитника Динамо и сборной Украины Виктора Цыганкова.
В интервью UA-Футбол представитель клуба Серии А отметил, что вопрос возможного перехода футболиста в итальянскую команду зависит от цены, но заверил, что его клуб не интересуется игроком из-за его цены.
"Потому что вложение в Виктора - в районе 20 млн евро. Вложить в игрока столько сейчас Кальяри себе не позволит", - уточнил Великих.
По его словам, 20 млн евро - предельная цена, за которую Цыганков был бы интересен итальянским клубам, но за большую сумму футболист не будет им интересен.
"Насколько я знаю, сейчас два итальянских клуба рассматривают возможность сделать предложение [по его трансферу]", - добавил скаут.
Сообщалось, что в приобретении Цыганкова заинтересованы английские Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, испанская Барселона и немецкая Бавария, а также итальянская Рома.
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