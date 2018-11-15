Два итальянских клуба положили глаз на лидера Динамо - скаут

Итальянские клубы не заплатят за Цыганкова (слева) больше 20 млн евро - скаут

Скаут итальянского Кальяри Алекс Великих рассказал, что два итальянских клуба рассматривают возможность подписания полузащитника Динамо и сборной Украины Виктора Цыганкова.

В интервью UA-Футбол представитель клуба Серии А отметил, что вопрос возможного перехода футболиста в итальянскую команду зависит от цены, но заверил, что его клуб не интересуется игроком из-за его цены.

"Потому что вложение в Виктора - в районе 20 млн евро. Вложить в игрока столько сейчас Кальяри себе не позволит", - уточнил Великих.

По его словам, 20 млн евро - предельная цена, за которую Цыганков был бы интересен итальянским клубам, но за большую сумму футболист не будет им интересен.

"Насколько я знаю, сейчас два итальянских клуба рассматривают возможность сделать предложение [по его трансферу]", - добавил скаут.

Сообщалось, что в приобретении Цыганкова заинтересованы английские Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, испанская Барселона и немецкая Бавария, а также итальянская Рома.