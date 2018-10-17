Два игрока сборной Украины вошли в команду тура Лиги наций по версии авторитетного медиа

Андрей Пятов не пропустил ни одного мяча в матче против Чехии

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов и полузащитник Руслан Малиновский вошли в команду тура Лиги наций в дивизионе B по версии авторитетного портала WhoScored.

В матче против Чехии Малиновский забил победный мяч дальним ударом, а Пятов несколько раз спас украинскую команду от гола и отыграл "на ноль".

Кроме того, именно Пятов был признан лучшим игроком матча Украина - Чехия по версии WhoScored.

Отметим, что сразу пять игроков в сборной тура в дивизионе B представляют команду Боснии и Герцеговины.

Накануне сборная Украины переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевала путевку в элитный дивизион турнира следующего розыгрыша благодаря победе в группе 1, где также выступает Словакия.

Победа сборной Украины в группе 1 дивизиона B Лиги наций принесла ее Федерации футбола 3 млн евро.