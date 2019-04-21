Два гола украинца принесли его клубу первое за 34 года чемпионство в Греции - видео Вчера, 23:36 757 Цей матеріал також доступний українською ФК ПАОК via Facebook Шахов (слева) отметился дублем в чемпионском матче ПАОКа ФК ПАОК via Facebook

Благодаря двум голам украинского полузащитника Евгения Шахова ПАОК победил Левадиакос и впервые за 34 года стал чемпионом Греции.



Команда из Салоник победила в 29-м туре местной Суперлиги с результатом 5:0 и стала недостижимой для конкурентов.

Именно Шахов открыл счет в поединке уже на 3-й минуте, когда после передачи партнера попал в стоявшего на линии ворот защитника, после чего точно сыграл на добивании мяча.

На исходе получаса игры при счете 3:0 украинский футболист снова удачно сыграл на добивании после того, как его удар головой отбил голкипер соперника.

Это уже четвертый гол полузащитника в 36 матчах за ПАОК этого сезона. Его соотечественник, оборонец Евгений Хачериди не попал в заявку на поединок.

В позапрошлом туре Шахов забил мяч в победном матче своего клуба над Ламией в чемпионате Греции.