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Два гола украинца принесли его клубу первое за 34 года чемпионство в Греции - видео

Вчера, 23:36
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Два гола украинца принесли его клубу первое за 34 года чемпионство в Греции - видео - фото

ФК ПАОК via Facebook

Шахов (слева) отметился дублем в чемпионском матче ПАОКа

Благодаря двум голам украинского полузащитника Евгения Шахова ПАОК победил Левадиакос и впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

Команда из Салоник победила в 29-м туре местной Суперлиги с результатом 5:0 и стала недостижимой для конкурентов.

Именно Шахов открыл счет в поединке уже на 3-й минуте, когда после передачи партнера попал в стоявшего на линии ворот защитника, после чего точно сыграл на добивании мяча.

На исходе получаса игры при счете 3:0 украинский футболист снова удачно сыграл на добивании после того, как его удар головой отбил голкипер соперника.

Это уже четвертый гол полузащитника в 36 матчах за ПАОК этого сезона. Его соотечественник, оборонец Евгений Хачериди не попал в заявку на поединок.

В позапрошлом туре Шахов забил мяч в победном матче своего клуба над Ламией в чемпионате Греции.

Теги:   Греция Футбол

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