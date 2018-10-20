Два футболиста украинского клуба попали в ДТП на трассе Киев - Одесса - СМИ

В ДТП на трассе Киев - Одесса пострадали футболисты Колоса

В субботу, 20 октября, на трассе Киев - Одесса произошло ДТП с участием футболистов Колоса, выступающего в Первой лиге, сообщает журналист Андрей Днепровский.

Авария произошла возле села Хлепча (Киевская область). По данным dtp.kiev.ua, один из участников ДТП не подавал признаков жизни.

В происшествии пострадали два игрока Колоса, один из которых - защитник Алексей Зозуля. Значительных повреждений у футболистов нет.

20 октября Зозуля был в заявке Колоса в матче Первой лиге против Днепра-1, но на поле не выходил.

В августе сообщалось, что главный тренер Зари Юрий Вернидуб стал участником ДТП в Запорожье. На месте ДТП было небольшое осложнение дорожного движения. Позже появилась информация, что тренер остался без водительских прав.