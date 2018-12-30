Дубль Роналду принес Ювентусу победу, Милан приблизился к зоне Лиги чемпионов. Результаты матчей чемпионата Италии Сегодня, 00:33 70 Цей матеріал також доступний українською Ювентус не потерпел ни одного поражения в сезоне Серии А

В Италии состоялись десять матчей 19 тура Серии А.

Кришитану Роналду продолжает забивать за Ювентус. В матче против Сампдории португалец отличился дважды, принеся своей команде победу. Роналду забил уже на второй минуте матча, ударом издалека отправив мяч в угол ворот генуэзцев. Гости отыгрались до перерыва - на 33-й минуте ударом с пенальти счет сравнял Квальярелла.

Во втором тайме арбитр назначил пенальти уже в ворота Сампдории. Приговор рефери удачно реализовал Роналду. На последних минутах матча Сампдория могла вырвать ничью, но арбитр при помощи видеоповторов отменил гол из-за офсайда Сапонары. Ювентус набрал в 19 турах 53 очка, не потерпев ни одного поражения.

Также победу одержал ближайший преследователь Ювентуса - Наполи. Команда Карло Анелотти только в конце матча вырвала победу над Болоньей - 3:2. Победный мяч на свой счет записал бельгийский хавбек Дрис Мертенс.

По победе одержали также Рома, Интер и Милан. Последние воспользовались осечкой Лацио в игре с Торино (1:1) и на расстояние в одно очко приблизились к четвертому месту чемпионата Италии, которое позволяет в следующем сезоне квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов.

Ювентус - Сампдория - 2:1

Голы: Роналду, 2, 65, (пен) - Квальярелла, 33, (пен)

Дженоа - Фиорентина - 0:0

Кьево - Фрозиноне - 1:0

Голы: Джаккерини, 76

Лацио - Торино - 1:1

Голы: Милинкович-Савич, 62 - Белотти, 45+3 (пен)

Парма - Рома - 0:2

Голы: Кристаном, 58, Ундер, 75

Сассуоло - Аталанта - 2:6

Голы: Дункан, 54, 57 - Сапата, 19 Гомес, 42, Иличич, 75, 87, 90+1

Удинезе - Кальяри - 2:0

Голы: Пузетто, 39, Бехрами, 57

Эмполи - Интер - 0:1

Голы: Кейта, 72

Наполи - Болонья - 3:2

Голы: Милик, 16, 51, Мертенс, 88 - Сантандер, 37, Данило, 80

Милан - СПАЛ - 2: 1

Голы: Кастильехо, 16 Игуаин, 64 - Петанья, 13

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду впервые за восемь лет не сумел отличиться 50 голами за календарный год, забив "всего" 49 мячей.

НВ