Дубль Роналду не помог Ювентусу победить Парму, Наполи разгромил соперника. Реузультаты матчей чемпионат Италии
Состоялись три матча 22 тура чемпионата Италии
Несмотря на два забитых гола Кришитану Роналду, Ювентус не смог удержать победу над Пармой. Португалец открыл счет на 36-й минуте, пробив точно в угол после паса Матюиди. Во втором тайме Ругани удвоил преимущество туринцев, но уже через две минуты Барилла возобновил интригу в матче - 2:1.
Ювентус так же через две минуты благодаря второму голу Роналду снова восстановил преимущество туринцев в два мяча, но после этого настало время нападающего гостей Жервиньо. Ивуариец сначала пяткой эффектно замкнул прострел с фланга, а на третьей добавленной минуте принес своей команде ничью точным ударом с близкого расстояния.
Осечка Ювентуса позволила Наполи приблизиться к первому месту. Неаполитанцы благодаря голам Милика, Инсинье и Верди разгромили Сампдорию и приблизились к Ювентусу на расстояние в 9 очков.
Эмполи - Кьево - 2:2
Голы: Капуто, 45+2, 52 - Джаккерини, 31, Стемпинський, 45+1
Наполи - Сампдория - 3:0
Голы: Милик, 25, Инсинье, 26, Верди, 89 (пен)
Ювентус - Парма - 3:3
Голы: Роналду, 36, 66, Ругани, 62 - Барилла, 64, Жервиньо, 74, 90+3
Турнирная таблица
В прошлом туре чемпионата Италии Ювентус победил Лацио со счетом 2:1, а Наполи не смог переиграть Милан - 0:0.
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