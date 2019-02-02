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Дубль Роналду не помог Ювентусу победить Парму, Наполи разгромил соперника. Реузультаты матчей чемпионат Италии

Вчера, 23:57
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EPA

Ювентус продолжает лидировать в Серии А

Состоялись три матча 22 тура чемпионата Италии

Несмотря на два забитых гола Кришитану Роналду, Ювентус не смог удержать победу над Пармой. Португалец открыл счет на 36-й минуте, пробив точно в угол после паса Матюиди. Во втором тайме Ругани удвоил преимущество туринцев, но уже через две минуты Барилла возобновил интригу в матче - 2:1.

Ювентус так же через две минуты благодаря второму голу Роналду снова восстановил преимущество туринцев в два мяча, но после этого настало время нападающего гостей Жервиньо. Ивуариец сначала пяткой эффектно замкнул прострел с фланга, а на третьей добавленной минуте принес своей команде ничью точным ударом с близкого расстояния.

Осечка Ювентуса позволила Наполи приблизиться к первому месту. Неаполитанцы благодаря голам Милика, Инсинье и Верди разгромили Сампдорию и приблизились к Ювентусу на расстояние в 9 очков.

Эмполи - Кьево - 2:2
Голы: Капуто, 45+2, 52 - Джаккерини, 31, Стемпинський, 45+1

Наполи - Сампдория - 3:0
Голы: Милик, 25, Инсинье, 26, Верди, 89 (пен)

Ювентус - Парма - 3:3
Голы: Роналду, 36, 66, Ругани, 62 - Барилла, 64, Жервиньо, 74, 90+3

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Италии Ювентус победил Лацио со счетом 2:1, а Наполи не смог переиграть Милан - 0:0.

НВ

Теги:   Чемпионат Италии Футбол ФК Наполи ФК Ювентус

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