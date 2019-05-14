Другое дело в России. Экс-полузащитник Манчестер Сити опроверг свои слова о расистских нападках в Украине Сегодня, 02:36 137 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Twitter По словам Туре, в Украине к нему относились неплохо ФК Динамо via Twitter

Бывший полузащитник Манчестер Сити Яя Туре опроверг свои слова о том, что он подвергался расистским нападкам во время выступлений за донецкий Металлург.



В интервью YouTube-аккаунту Бомбардир 36-летний ивуарийский футболист отметил, что люди не всегда его понимают, когда он говорит о расизме. По его словам, в Украине к нему относились неплохо.

"Другая история была в России, когда мы с Манчестер Сити играли против ЦСКА. В Украине ничего подобного не было", - добавил Туре.

Полузащитник посетовал, что на самом деле проблема расизма существует во всем мире, указав на нападки, которым подвергся его друг, нападающий Сити Рахим Стерлинг.

Сьогодні на навчально-тренувальній базі «Динамо» відбулася непересічна подія.



Знаменитий футболіст, колишній півзахисник «Барселони» та «Манчестер Сіті» Яя Туре, який свого часу виступав у чемпіонаті України, провів майстер-клас для юних вихованців динамівської академії. pic.twitter.com/i2SQNfOzps — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 18 апреля 2019 г.

"Возможно, стоит останавливать матч, а игрокам - покидать стадион, чтобы обратить внимание на эту проблему", - резюмировал Туре.

Ранее темнокожий футболист заявил, что подвергался расизму, когда выступал за донецкий Металлург. По его словам, сперва он чувствовал себя униженным, а затем злым, а наихудшим было имитирование вопля обезьян фанатами.