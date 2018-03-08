Д*рьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Реакция соцсетей на победу Ювентуса над Тоттенхэмом в Лиге чемпионов

Гонсало Игуаин отметился голом и результативной передачей в матче против Тоттенхэма

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы Ювентуса над Тоттенхэмом в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фантастика! Стара синьйора і секрет вічної молодості — Олег Бабій (@Gullit_87) 7 марта 2018 г.

Первенство водокачки))) было, есть и будет!!! Forza Juve! — Semen Zigaev (@aladier2) 7 марта 2018 г.

а вот теперь отрадно за Джиджи. вообще монстры. — Fedor Pogorelov (@fpogo23) 7 марта 2018 г.

Аллегри изумителен. Переиграл Поччетино двумя заменами. Пятиминутного замешательства Тоттенхэма оказалось достаточно — Егор Серов (@IamE_Serov) 7 марта 2018 г.

Тоттенхэм не планировал пускать Юве на свою половину. Аллегри добавил вертикальности - и все. Вошли и забили. — Stanislaw Minin (@stan_minin) 7 марта 2018 г.

Гостеприимно))). Что вчера, что сегодня)) — Розанов Юрий (@RozanovYury) 7 марта 2018 г.

Мда, Ювентус- это классическая классика;-) — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 7 марта 2018 г.

Аллегри испытал силу Почеттино во втором тайме. pic.twitter.com/55WDdTjh1h — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 7 марта 2018 г.

Слушайте. Ювентус - это Гари Олдмен в роли мерзавца. Негодяйский настолько, что любуешься и восхищаешься даже. #ТоттенхэмЮвентус — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 7 марта 2018 г.

Отчет о матче Тоттенхэм-Ювентус в 6 секундах. Неувядающая классика pic.twitter.com/mS3VriW6vv — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 7 марта 2018 г.

Опыт Юве проявился дважды: никакой паники после пропущенного и невероятная концентрация после второго своего. Все на местах, ничего лишнего. Вот и все, что различает команды. Но больше таких как Тоттенхэм не будет. — Kazansky Den (@kazanskyden79) 7 марта 2018 г.

Тоттенхэм играл просто великолепно! Команда однозначно развивается и Почеттино - большой молодец . Однако иногда ты встречаешь вот таких мужиков на своём пути... Браво Тоттенхэм! Но Forza Juve #ТоттенхэмЮвентус pic.twitter.com/yn7aBKR3ny — Роман Гутцайт (@guttsait) 7 марта 2018 г.

Поччетино ошибся не больше, чем Аллегри два года назад с Баварией. Не сделал ничего, пока его команду устраивал счёт. Обычное дело. — Ivan Gromikov (@gromikov) 7 марта 2018 г.

душевная игра. Жаль "Тоттенхэм" с его вечными обломами за щаг за, но кто ему доктор... Признаться, чего-то подобного и ожидал, Шахов не даст соврать. Да, хотелось, чтоб сравняли, но Кейн-то бил из офсайда! Совсем несправедливо получилось бы... — Artem Frankov (@frankov11) 7 марта 2018 г.

Напомним, 7 марта Ювентус и Манчестер Сити пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

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