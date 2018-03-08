Д*рьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Реакция соцсетей на победу Ювентуса над Тоттенхэмом в Лиге чемпионов

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Гонсало Игуаин отметился голом и результативной передачей в матче против Тоттенхэма

Гонсало Игуаин отметился голом и результативной передачей в матче против Тоттенхэма

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы Ювентуса над Тоттенхэмом в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, 7 марта Ювентус и Манчестер Сити пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

НВ

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