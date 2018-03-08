Д*рьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Реакция соцсетей на победу Ювентуса над Тоттенхэмом в Лиге чемпионов

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы Ювентуса над Тоттенхэмом в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фантастика! Стара синьйора і секрет вічної молодості— Олег Бабій (@Gullit_87) 7 марта 2018 г.
this. this is why they've won. pic.twitter.com/NOkZPMuX9W— Виталий Суворов (@vitalysuvorov) 7 марта 2018 г.
Первенство водокачки))) было, есть и будет!!! Forza Juve!— Semen Zigaev (@aladier2) 7 марта 2018 г.
а вот теперь отрадно за Джиджи. вообще монстры.— Fedor Pogorelov (@fpogo23) 7 марта 2018 г.
Аллегри изумителен. Переиграл Поччетино двумя заменами. Пятиминутного замешательства Тоттенхэма оказалось достаточно— Егор Серов (@IamE_Serov) 7 марта 2018 г.
Тоттенхэм не планировал пускать Юве на свою половину. Аллегри добавил вертикальности - и все. Вошли и забили.— Stanislaw Minin (@stan_minin) 7 марта 2018 г.
Гостеприимно))). Что вчера, что сегодня))— Розанов Юрий (@RozanovYury) 7 марта 2018 г.
Мда, Ювентус- это классическая классика;-)— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 7 марта 2018 г.
Аллегри испытал силу Почеттино во втором тайме. pic.twitter.com/55WDdTjh1h— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 7 марта 2018 г.
Слушайте. Ювентус - это Гари Олдмен в роли мерзавца. Негодяйский настолько, что любуешься и восхищаешься даже. #ТоттенхэмЮвентус— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 7 марта 2018 г.
Отчет о матче Тоттенхэм-Ювентус в 6 секундах. Неувядающая классика pic.twitter.com/mS3VriW6vv— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 7 марта 2018 г.
Опыт Юве проявился дважды: никакой паники после пропущенного и невероятная концентрация после второго своего. Все на местах, ничего лишнего. Вот и все, что различает команды. Но больше таких как Тоттенхэм не будет.— Kazansky Den (@kazanskyden79) 7 марта 2018 г.
Тоттенхэм играл просто великолепно! Команда однозначно развивается и Почеттино - большой молодец . Однако иногда ты встречаешь вот таких мужиков на своём пути... Браво Тоттенхэм! Но Forza Juve #ТоттенхэмЮвентус pic.twitter.com/yn7aBKR3ny— Роман Гутцайт (@guttsait) 7 марта 2018 г.
Этот #Тоттенхэм слишком чист и лишен цинизма, чтобы пройти #Ювентус— Andrey Siniavskiy (@Syniavskyi) 7 марта 2018 г.
Поччетино ошибся не больше, чем Аллегри два года назад с Баварией. Не сделал ничего, пока его команду устраивал счёт. Обычное дело.— Ivan Gromikov (@gromikov) 7 марта 2018 г.
душевная игра. Жаль "Тоттенхэм" с его вечными обломами за щаг за, но кто ему доктор... Признаться, чего-то подобного и ожидал, Шахов не даст соврать. Да, хотелось, чтоб сравняли, но Кейн-то бил из офсайда! Совсем несправедливо получилось бы...— Artem Frankov (@frankov11) 7 марта 2018 г.
Напомним, 7 марта Ювентус и Манчестер Сити пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2017/18.
НВ
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