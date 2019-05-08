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Драматичный камбэк. Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов

Сегодня, 00:14
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Драматичный камбэк. Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов - фото

REUTERS/Phil Noble

Ливерпуль отыгрался в дуэли с Барселоной после 0:3 в первом матче

В ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль разгромил Барселону со счетом 4:0 после поражения в первом матче с результатом 0:3 и вышел в финал.

Начало игры осталось за хозяевами, которые открыли счет уже на 7-й минуте. После удара Джордана Хендерсона Марк-Андре тер Штеген отразил мяч перед собой, а Дивок Ориги оказался первым на добивании.

Гости довольно быстро сумели ответить своими моментами, но ни Лионель Месси, ни Филиппе Коутиньо ими не воспользовались.

Решающим в матче оказалась замена у Ливерпуля, где Жоржиньо Вейналдум вышел вместо Энди Робертсона. Именно первый и забил два мяча, которые сравнял счет по сумме двух матчей.

Сперва тот воспользовался прострелом Трента Александера-Арнольда, а затем отозвался на подачу слева от Джердана Шакири. 

Барселона постепенно пришла в себя, но больше не сумела создать моменты, тогда как Ливерпуль на 79-й минуте забил победный мяч. Александер-Арнольд хитро отпасовал Ориги с углового, пока защитники соперника выключились из игры, а тот пробил точно в ворота.

Итоговый счет 4:0 вывел английский клуб в финал, где сыграет с победителем пары Тоттенхэм - Аякс (первый матч - 0:1).

Ливерпуль - Барселона 4:0 (первый матч — 0:3)
Голы: Ориги, 7, 79, Вейналдум, 54, 56

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вейналдум, 46) — Хендерсон, Фабиньо, Милнер — Шакири (Старридж, 90), Ориги (Гомес, 85), Мане

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба — Видаль (Артур, 74), Бускетс, Ракитич (Малком, 81) — Месси, Суарес, Коутиньо (Семеду, 60)

Предупреждены: Фабиньо, Матип — Бускетс, Ракитич, Семеду

НВ

Теги:   ФК Барселона ФК Ливерпуль Лига Чемпионов Футбол

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