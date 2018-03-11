Дортмундская Боруссия на последних секундах вырвала победу. Результаты матчей чемпионата Германии

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Боруссия Дортмунд на последних секундах лишила очков Айнтрахт

Боруссия Дортмунд на последних секундах лишила очков Айнтрахт

В воскресенье, 11 марта, состоялось два матча чемпионата Германии по футболу.

В центральном поединке игрового дня встречались претенденты на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона - дортмундская Боруссия и франкфуртский Айнтрахт. Хозяева в этом матче дважды выходили вперед, но "Орлы" каждый раз умудрялись догонять. Тем не менее, чтобы отыграть гол, забитый на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму форвардом Боруссии Миши Батшуайи, у Айнтрахта просто не хватило времени.

Из-за этого поражения Айнтрахт выпал из лидирующей четверки, а Боруссия закрепилась на третьем месте.

Боруссия Д – Айнтрахт Ф 3:2
Голы: Русс, 11 (в свои ворота), Батшуайи, 77, 90+5 – Йович, 75, Блум, 90+1

Боруссия Д: Бюрки – Аканджи, Шмельцер, Пишчек, Топрак – Дауд (Вайгль, 46), Шюррле, Кастро – Пулишич, Филипп (Батшуайи, 62), Ройс (Папастатопулос, 87)

Айнтрахт Ф: Градецки – Абраам, Сальседо (Блум, 79), Чендлер, Русс – Вольф, Хасебе, Ребич (де Гузман, 46), Боатенг, да Кошта – Аллер (Йович, 67)

Предупреждения: Дауд, Аканджи, Бюрки – Русс, Ребич, Сальседо

В другом матче игрового дня Штутгарт и РБ Лейпциг расписали нулевую ничью.

Штутгарт - РБ Лейпциг 0:0

Напомним, накануне Бавария на своем поле разгромила Гамбург со счетом 6:0.

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