Дортмундская Боруссия Ярмоленко обыграла прямого конкурента. Результаты матчей чемпионата Германии

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Боруссия осталась на третьем месте в турирной таблице

Боруссия осталась на третьем месте в турирной таблице

В субботу, 21 апреля, состоялись большинство матчей чемпионата Германии по футболу.

Досрочный чемпион миюнхенская Бвария на выезде обыграла Ганновер.

Ганновер — Бавария 0:3
Голы: Мюллер 57, Левандовски 73, Руди 89

Ганновер: Чаунер, Элез, Альборноз, Бакалорц (Фоссум 69), Бебу, Харник (Ноа-Йоэль Саренрен-Баце 64), Хюберс, Сане, Фуллкруг, Зорг, Швеглер (Себастьян Майер 81)

Бавария: Ульрайх, Вагнер (Левандовски 67), Зюле, Алькантара, Роббен (Мюллер 46), Родригес (Мартинес 72), Рафинья, Бернат, Ларс Лукас Маи, Боатенг, Руди

Предупреждение: Оливер Зорг. 

Дортмундская Боруссия на своем поле уверенно обыграла прямого конкурента - Байер из Леверкузена.

Боруссия – Байер 4:0
Голы: Санчо, 13, Ройс, 55, 79, Филипп, 63

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Топрак, Сократис, Аканджи — Вайгль – Пулишич (Дауд, 72), Гетце, Санчо, Ройс (Гомес, 87) – Филипп (Тольян, 81)

Байер: Озкан – Хенрикс, Та (Едвай, 42), С.Бендер, Ретсос – Кор, Арангис – Брандт, Фолланд, Бэйли (Хаверц, 46) – Аларио (Беллараби, 69)

На 37-й минуте Ройс не реализовал пенальти (вратарь).

Результаты других матчей 31-го тура чемпионата Германии по футболу:

РБ Лейпциг — Хоффенхайм 2:5
Голы: Кейта 59, Юпамекано 88 — Ут 14, Гнабри 35, Кадержабек 45, Рупп 64

Айнтрахт - Герта 0:3
Голы: Зельке 57 (с пенальти), Леки 77, Эшвайн 90+1

Гамбург — Фрайбург 1:0
Гол: Холтби 54

Штутгарт - Вердер 2:0
Голы: Кристиан Гентнер 13, Беркай Озджан 90+1

Ранее в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги Майнц - Фрайбург судья Гвидо Винкманн назначил пенальти после того, как отправил команды на перерыв, но вернул их на поле, посмотрев видео.

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