Дортмундская Боруссия без Ярмоленко разгромила Штутгарт. Результаты матчей чемпионата Германии

В воскресенье, 8 апреля, состоялись два матча 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
Один из претендентов на попадание в Лигу чемпионов дортмундская Боруссия на своем поле не испытала проблем со Штутгартом. Команда Петера Штегера одержала победу со счетом 3:0 - голами отметились Кристиан Пулишич, Миши Батшуайи и Максимилиан Филипп.
Украинский полузащитник Боруссии Андрей Ярмоленко впервые после восстановления от травмы попал в заявку своей команды, но всю игру просидел на скамейке запасных.
Благодаря набранным трем очкам Боруссия укрепилась на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги.
Боруссия Д – Штутгарт 3:0
Голы: Пулишич, 38, Батшуайи, 48, Филипп, 59.
Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Папастатопулос, Топрак, Шмельцер (Тольян, 64) – Дауд, Шахин – Пулишич, Ройс (С.Гомес, 87), Филипп (Санчо, 80) – Батшуайи.
Штутгарт: Цилер – Бек, Павар, Бадштубер, Инсуа – Томми (Ларсен, 57), Аскасибар (Мангаля, 88), Аого (Озкан, 68), Гентнер – М.Гомес, Гинчек.
Предупреждения: Шмельцер – Бек, Аого, М.Гомес, Гинчек.
Во втором матче игрового дня встречались два других претендента на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона - Айнтрахт и Хоффенхайм. Игра закончилась "в пользу конкурентов" со счетом 1:1.
Айнтрахт — Хоффенхайм 1:1
Голы: Йович, 49 — Гнабри, 56
Заключительный матч 29-го тура Бундеслиги состоится в понедельник, 9 апреля. РБ Лейпциг будет принимать Байер.
Напомним, накануне Бавария стала досрочным чемпионом Германии, на выезде разгромив Аугсбург.
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