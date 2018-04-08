Дортмундская Боруссия без Ярмоленко разгромила Штутгарт. Результаты матчей чемпионата Германии

Дортмундская Боруссия укрепилась на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги

В воскресенье, 8 апреля, состоялись два матча 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

Один из претендентов на попадание в Лигу чемпионов дортмундская Боруссия на своем поле не испытала проблем со Штутгартом. Команда Петера Штегера одержала победу со счетом 3:0 - голами отметились Кристиан Пулишич, Миши Батшуайи и Максимилиан Филипп.

Украинский полузащитник Боруссии Андрей Ярмоленко впервые после восстановления от травмы попал в заявку своей команды, но всю игру просидел на скамейке запасных.

Благодаря набранным трем очкам Боруссия укрепилась на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Боруссия Д – Штутгарт 3:0

Голы: Пулишич, 38, Батшуайи, 48, Филипп, 59.

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Папастатопулос, Топрак, Шмельцер (Тольян, 64) – Дауд, Шахин – Пулишич, Ройс (С.Гомес, 87), Филипп (Санчо, 80) – Батшуайи.

Штутгарт: Цилер – Бек, Павар, Бадштубер, Инсуа – Томми (Ларсен, 57), Аскасибар (Мангаля, 88), Аого (Озкан, 68), Гентнер – М.Гомес, Гинчек.

Предупреждения: Шмельцер – Бек, Аого, М.Гомес, Гинчек.

Во втором матче игрового дня встречались два других претендента на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона - Айнтрахт и Хоффенхайм. Игра закончилась "в пользу конкурентов" со счетом 1:1.

Айнтрахт — Хоффенхайм 1:1

Голы: Йович, 49 — Гнабри, 56

Заключительный матч 29-го тура Бундеслиги состоится в понедельник, 9 апреля. РБ Лейпциг будет принимать Байер.

Напомним, накануне Бавария стала досрочным чемпионом Германии, на выезде разгромив Аугсбург.

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