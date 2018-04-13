Дортмунд анонсировал возвращение Ярмоленко в матче против команды Коноплянки

Ярмоленко провел неделю без каких-либо проблем со здоровьем

Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко впервые после продолжительного перерыва, связанного с травмой, сыграет в чемпионате Германии против Шальке, за который выступает его соотечественник Евгений Коноплянка.

Как сообщает официальный сайт Боруссии, экс-футболист Динамо провел неделю без каких-либо проблем со здоровьем, а значит попадет в состав команды и предложит дополнительную опцию в атаке.

Поединок 30-го тура Бундеслиги Шальке - Дортмунд состоится 15 апреля. Начало матча - в 16.30 по киевскому времени.

В январе Боруссия сообщила, что украинский футболист пропустит несколько недель из-за травмы сухожилия, полученной в матче Бундеслиги против Фрайбурга.

Позже Ярмоленко заявил о том, что 12 марта приступил к беговой работе после перенесенного повреждения. Недавно стало известно, что игрок возобновит тренировки после травмы в апреле.

Недавно наставник дортмундской команды Петер Штегер сообщил, что очень доволен работой на тренировках украинского полузащитника.