Дом Месси стал причиной отмены расширения аэропорта в Барселоне - СМИ

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Официальная причина отказа от расширения аэропорта и ограничения взлетно-посадочных полос - угроза экологии в городе Гава

Официальная причина отказа от расширения аэропорта и ограничения взлетно-посадочных полос - угроза экологии в городе Гава

Президент лоукостера Vueling Airlines рассказал, что в аэропорту Барселоны нельзя строить новый терминал из-за того, что рядом проживает форвард Лионель Месси.

Об этом сообщает испанская Marca

Официальная причина отказа от расширения аэропорта и ограничения взлетно-посадочных полос - угроза экологии в городе Гава, пригороде Барселоны, где и живет аргентинец.

В то же время президент лоукостера Vueling Airlines Хавьер Санчес-Прието заявил, что основной помехой является именно дом Месси: 

"Потому что нельзя летать там, где живет Месси. Такое не происходит нигде в мире", - сказал Санчес-Прието.

Вчера Барселона предложила медпомощь и встречу с Месси Энтони Боргесу - подростку, спасшему 20 человек во время стрельбы в школе Флориды.

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