Дом футболиста Барселоны ограбили во время матча Лиги чемпионов с Ливерпулем
Дом бразильского полузащитника каталонской Барселоны Артура ограбили в то время, когда проходил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Ливерпуля.
Как сообщает El Taquigrafo, двое грабителей проникли в дом футболиста через
окно.
Отмечается, в тот момент в доме находился брат Артура. Грабители грозились убить мужчину – они были вооружены ножом и отверткой.
Воры взяли с собой часы Rolex и драгоценности. Полиция уже начала поиск преступников.
Напомним, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов Барселона со счетом 3:0 победила Ливерпуль на своем поле.