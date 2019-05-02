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Дом футболиста Барселоны ограбили во время матча Лиги чемпионов с Ливерпулем

Сегодня, 12:51
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Дом футболиста Барселоны ограбили во время матча Лиги чемпионов с Ливерпулем - фото

FC Barcelona/Facebook

Дом Артура ограбили, пока футболист находился на игре

Дом бразильского полузащитника каталонской Барселоны Артура ограбили в то время, когда проходил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Как сообщает El Taquigrafo, двое грабителей проникли в дом футболиста через окно.

Отмечается, в тот момент в доме находился брат Артура. Грабители грозились убить мужчину – они были вооружены ножом и отверткой.

Воры взяли с собой часы Rolex и драгоценности. Полиция уже начала поиск преступников.

Напомним, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов Барселона со счетом 3:0 победила Ливерпуль на своем поле.

Теги:   Ограбление ФК Барселона

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