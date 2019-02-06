Доходные места. Топ-20 самых денежных футбольных клубов мира и их доходы Сегодня, 21:50 61 Цей матеріал також доступний українською Pixabay/AnnRos Наиболее денежным оказался испанский футбольный клуб Реал Мадрид Pixabay/AnnRos

Журнал Новое Время опубликовал топ-20 футбольных клубов мира по уровню их доходности за сезон.



Наиболее денежным оказался испанский футбольный клуб Реал Мадрид: его общий доход составил €751 млн, из которых €143 млн клуб заработал на матчах, €251 млн – на трансляциях, а €356 млн – на спонсорстве и коммерческой деятельности. Второе место занял клуб Барселона также из Испании с €690 млн дохода. Тройку лидеров по денежности закрыл английский Манчестер Юнайтед, доход которого за сезон составил €666 млн.

Места 4-10 рейтинга по денежности футбольных клубов распределились следующим образом: немецкая Бавария с доходом в €629 млн, английский Манчестер Сити (€568 млн), французский Пари Сен-Жермен (€542 млн), а также английские Ливерпуль (€514 млн), Челси (€506 млн), Арсенал (€439 млн) и Тоттенхэм Хотспур (€428 млн).

В топ-20 также попали:

11 место – Ювентус (€395 млн)

12 место – Боруссия Дортмунд (€317 млн)

13 место – Атлетико Мадрид (€304 млн)

14 место – Интер (€281 млн)

15 место – Рома (€250 млн)

16 место – Шальке (€244 млн)

17 место – Эвертон (€213 млн)

18 место – Милан (€208 млн)

19 место – Ньюкасл Юнайтед (€202 млн)

20 место – Вест Хэм Юнайтед (€198 млн)