Днепр получил третий футбольный клуб с одноименным названием

Два клуба из Днепра сыграют в любительском чемпионате Украины

В Днепре появился третий одноименный футбольный клуб Днепр 1918, который вместе с оригинальным ФК Днепр сыграет в новом розыгрыше чемпионата Украины среди любителей (АЛФУ), сообщает Sport Arena.

По информации портала, клубы еще не подали свои заявки для участия в турнире среди любительских команд, но намерены в скором времени это сделать.

Пока что неизвестно, кто будет финансировать и тренировать Днепр 1918, созданный ультрас оригинального Днепра, а также какие игроки будут защищать его цвета. Не все ясно и с ФК Днепр, который собирается покинуть наставник Александр Поклонский.

Третий клуб из одноименного города Днепр-1 новый сезон начнет в Первой лиге после того, как выиграл группу Б Второй лиги.

Ранее Днепр, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, из-за долгов понизился в классе. Тем самым финалист Лиги Европы 2015 года покинул Вторую лигу, поэтому лишился профессионального статуса. Позже появилась информация, что клуб продолжит своё существование, но вне профессионального футбола.

Позже футбольные клубы Днепр, Полтава, Металлург Запорожье, Арсенал-Киевщина и Судостроитель официально потеряли профессиональный статус.