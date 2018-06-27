Днепр и еще четыре клуба лишились профессионального статуса

Футбольные клубы Днепр, Полтава, Металлург Запорожье, Арсенал-Киевщина и Судостроитель потеряли профессиональный статус.

Как сообщает UA-Футбол, такое решение было принято во время Конференции Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), под эгидой которой проводятся матчи Первой и Второй украинских лиг. Также из состава ПФЛ выведены киевский Арсенал и Десна, которые с нового сезона будут выступать в Премьер-лиге.

Новыми членами организации стали Феникс Буча (бывшая Сталь Каменское), Зирка, Чайка с Петропавловской Борщаговки, криворожский Горняк, ФК Калуш, МФК Кристалл (Херсон), МФК Металлург (Запорожье) и ФК Минай.

Ранее Днепр из-за долгов понизился в классе. Тем самым финалист Лиги Европы 2015 года покидает Вторую лигу, а значит лишается профессионального статуса. Позже появилась информация, что клуб продолжит своё существование, но вне профессионального футбола.

Перед этим руководство ФК Полтава объявило о роспуске команды из-за недопуска клубного стадиона Локомотив и проблемами с организацией домашних матчей на другом стадионе города, а также дополнительными расходами в случае переезда в Сумы.

Также о своем закрытии объявлял запорожский Металлург, который в сезоне 2015/2016 выступал в Премьер-лиге.