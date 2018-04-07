Дисквалифицированного за допинг капитана Шахтера пригласили на пост тренера украинской команды - СМИ

Дисквалифицированный за употребление допинга капитан Шахтера хорват Дарио Срна может возглавить киевский Арсенал, который выступает в Первой лиге, сообщает Спортивка.

По информации источника, вероятность трудоустройства хорватского защитника в киевскому клубе очень высокая. Также отмечается, что Арсенал частично финансируется бизнес-структурами президента Шахтера Рината Ахметова.

Дарійо Срна може очолити київський Арсенал, який, виявляється, фінансують і бізнесові структури Ахметова. Вірогідність досить висока. І правильно: там попрактикується, а потім і головним тренером Шахтаря стане) — Спортивка (@Sportyvka) 6 апреля 2018 г.

Новым президентом Арсенала в начале 2018 года стал соотечественник Срны и бывший игрок клуба Иван Пирич.

Отметим, что контракт Срны с Шахтером заканчивается 30 июня 2018 года. О его продлении не сообщалось.

Арсенал на данный момент лидирует в турнирной таблице Первой лиги и является главным претендентом на выход в Премьер-лигу.

На этой неделе Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) оставило в силе дисквалификацию в 17 месяцев для капитана Шахтера Дарио Срны от Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) за использование запрещенных веществ.

Согласно решению НАДЦУ, Срна сможет вернуться на поле после дисквалификации 22 августа 2018 года. Организация постановила, что в пробе хорватского футболиста были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

Ранее Шахтер сделал официальное заявление, где подтвердил то, что допинг-проба Срны оказалась положительной. Позже защитник согласился предоставить информацию о происхождении допинга в антидопинговый центр.