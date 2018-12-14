Динамо запланировало продажу лидера за 20 млн евро - СМИ
Динамо готово продать ведущего полузащитника команды Виктора Цыганкова за 20 миллионов евро, сообщает Террикон со ссылкой на телеканал Футбол 1.
По информации медиа, минимум два итальянских клуба проведут переговоры текущей зимой с киевским клубом по поводу трансфера 21-летнего игрока команды.
Согласно сразу нескольким источникам телеканала, если не зимой, то летом переезд капитана Динамо в Италию должен состояться.
Кроме того, сообщает Футбол 1, вице-чемпион Украины намерен расстаться с полузащитником Буэно. Вероятен и трансфер защитника Тамаша Кадара, если клуб получит соответствующие предложения.
По информации медиа, Динамо также собирается продать защитника Йосипа Пиварича, в котором не видит перспектив. На его позиции убедительно действует Виталий Миколенко, тогда как из аренды в Заре ожидается возвращение Богдана Михайличенко.
Ранее скаут итальянского Кальяри Алекс Великих рассказал, что два итальянских клуба рассматривают возможность подписания полузащитника Динамо и сборной Украины Виктора Цыганкова.