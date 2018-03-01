Динамо запланировало подписать троих латиноамериканцев - журналист

Динамо собирается подписать летом 2018 года троих латиноамериканских игроков, сообщает спортивный журналист Сергей Болотников.

Согласно его информации, футболисты должны усилить каждую из линий киевской команды - оборону, полузащиту и атаку. Болотников допускает, что новички могут заменить защитника Евгения Хачериди, хавбека Дениса Гармаша и нападающего Дьемерси Мбокани.

Ранее появилась информация, что Хачериди покинет клуб по завершении текущего сезона летом 2018 года. Позже стало известно, что оборонец может заключить новое соглашение вопреки спекуляциям о своем летнем уходе. Сообщалось, что турецкий Трабзонспор ведет переговоры по трансферу Мбокани.

Позже президент Динамо Игорь Суркис выразил сомнения, что защитник, форвард и еще один нападающий Жуниор Мораес имеют долгосрочные перспективы в столичном коллективе.

Впоследствии главный функционер киевского клуба выразил убеждение, что Мбокани в своих лучших кондициях мог бы помочь команде еще два-три сезона, но пока ему сложно говорить о будущем игрока. "Как бы мы ни заключили контракт, он потом все время будет отдыхать. Нужно думать", - отметил Суркис.

Президент Динамо также признался, что клуб все еще раздумывает по поводу будущего Хачериди, ведь летом ему исполнится 31 год: с защитником будут проведены переговоры, хотя тот давно мечтает играть на Западе.