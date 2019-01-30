Динамо заключило новый контракт с полузащитником Сегодня, 17:32 350 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Андриевский заключил контракт на 4,5 сезона ФК Динамо

Динамо объявило о подписании нового соглашения с полузащитником Александром Андриевским.



Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 24-летний футболист продлил договор на 4,5 сезона - до 30 июня 2023-го года.

Игрок средней линии поля перешел в Динамо весной 2015-го года после того, как защищал цвета харьковского Металлиста и Горняка-Спорта из Горишних Плавней.

Через год после трансфера в киевскую команду Андриевский на правах аренды ушел в одесский Черноморец, а спустя еще один сезон - в луганскую Зарю.

Ранее полузащитник Динамо Никита Корзун стал игроком Аль-Фатеха из Саудовской Аравии.

Накануне основной защитник Динамо хорват Йосип Пиварич получил травму крестообразных связок и в ближайшее время будет прооперирован.