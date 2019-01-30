Александр Пасхавер
Наша политическая нестабильность
Алексей Гарань
Что если Порошенко победит
Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Андрей Смирнов
Глава ГПУ разругался с кандидатом в президенты

Динамо заключило новый контракт с полузащитником

Сегодня, 17:32
350
Цей матеріал також доступний українською

ФК Динамо

Андриевский заключил контракт на 4,5 сезона

Динамо объявило о подписании нового соглашения с полузащитником Александром Андриевским.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 24-летний футболист продлил договор на 4,5 сезона - до 30 июня 2023-го года.

Игрок средней линии поля перешел в Динамо весной 2015-го года после того, как защищал цвета харьковского Металлиста и Горняка-Спорта из Горишних Плавней.

Через год после трансфера в киевскую команду Андриевский на правах аренды ушел в одесский Черноморец, а спустя еще один сезон - в луганскую Зарю.

Ранее полузащитник Динамо Никита Корзун стал игроком Аль-Фатеха из Саудовской Аравии.

Накануне основной защитник Динамо хорват Йосип Пиварич получил травму крестообразных связок и в ближайшее время будет прооперирован.

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев) Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

LOL

Вчера, 16:53

article_img
"Пел" гимн - стадион плакал. В Сети шутят про Ракицкого и его переход в Зенит
9497
Футбол

Сегодня, 01:30

article_img
Журналист узнал о позиции ФФУ насчет Ракицкого в сборной Украины после отъезда в Россию
2550
Футбол

Вчера, 00:51

article_img
Пропавший самолет над Ла-Маншем: семья футболиста продолжит подводные поиски
1148

Главное

События

Сегодня, 16:54

article_img
Убийство супружеской пары в Николаеве: полиция задержала сообщника стрелка
События

Сегодня, 11:43

article_img
Мэра Доброполья отправили под ночной домашний арест, в зале суда распылили газ
Футбол

Сегодня, 01:30

article_img
Журналист узнал о позиции ФФУ насчет Ракицкого в сборной Украины после отъезда в Россию