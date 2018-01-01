Динамо заинтересовалось защитником экс-чемпиона Англии - СМИ Сегодня, 16:43 55 Цей матеріал також доступний українською Паскану настроен покинуть Лестер Фото: ФК Лестер Сити

Динамо интересуется услугами центрального защитника чемпиона Англии 2016 года, Лестера, Александру Паскану, сообщает Footboom.

По информации медиа, потенциальным конкурентом в борьбе за футболиста молодежной команды английского клуба обещает стать московский Локомотив.

Портал отмечает, что исполнитель настроен сменить обстановку, поскольку не попадает в заявку главного коллектива Лестера, тогда как игровую практику получает только в юношеской сборной Румынии.

Действующее соглашение 20-летнего игрока обороны с английским клубом заканчивается летом 2019 года, поэтому Динамо имеет возможность подписать его по относительно небольшой цене, если трансфер состоится этой зимой.

Сообщалось, что вице-чемпион Украины заинтересован в приобретении воспитанника Реала нападающего Франа Соля, который в данный момент выступает за нидерландский Виллем II.

Позже появилась информация, согласно которой Динамо заинтересовалось нападающим бельгийского Остенде Рихайро Живковичем.