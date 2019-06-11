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Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Люксембурга — журналист

Вчера, 19:20
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Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Люксембурга — журналист - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Жерсон Родригес (справа) попал в список потенциальных трансферов Динамо — журналист

Динамо рассматривает возможность подписания полузащитника сборной Люксембурга Жерсона Родригеса, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

В программе ТаТоТаке он заявил, что 23-летний футболист японской Джубило Иваты входит в лонг-лист потенциальных подписаний киевского клуба.

Контракт Родригеса заканчивается 31-го января 2022-го года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает исполнителя в 500 тысяч евро.

Полузащитник провел 16 матчей за сборную Люксембурга, в которых забил два мяча.

В нынешнем сезоне чемпионата Японии игрок отметился четырьмя голами в 10-ти поединках.

Сообщалось, что Динамо заинтересовалось возвращением украинского нападающего Альбасете, своего воспитанника Романа Зозули.

Теги:   Сборная Люксембурга Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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