Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Люксембурга — журналист
Динамо рассматривает возможность подписания полузащитника сборной Люксембурга Жерсона Родригеса, сообщает журналист Михаил Спиваковский.
В программе ТаТоТаке он заявил, что 23-летний футболист японской Джубило Иваты входит в лонг-лист потенциальных подписаний киевского клуба.
Контракт Родригеса заканчивается 31-го января 2022-го года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает исполнителя в 500 тысяч евро.
Полузащитник провел 16 матчей за сборную Люксембурга, в которых забил два мяча.
В нынешнем сезоне чемпионата Японии игрок отметился четырьмя голами в 10-ти поединках.
Сообщалось, что Динамо заинтересовалось возвращением украинского нападающего Альбасете, своего воспитанника Романа Зозули.