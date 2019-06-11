Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Люксембурга — журналист Вчера, 19:20 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Жерсон Родригес (справа) попал в список потенциальных трансферов Динамо — журналист REUTERS/Gleb Garanich

Динамо рассматривает возможность подписания полузащитника сборной Люксембурга Жерсона Родригеса, сообщает журналист Михаил Спиваковский.



В программе ТаТоТаке он заявил, что 23-летний футболист японской Джубило Иваты входит в лонг-лист потенциальных подписаний киевского клуба.

Контракт Родригеса заканчивается 31-го января 2022-го года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает исполнителя в 500 тысяч евро.

Полузащитник провел 16 матчей за сборную Люксембурга, в которых забил два мяча.

В нынешнем сезоне чемпионата Японии игрок отметился четырьмя голами в 10-ти поединках.

Сообщалось, что Динамо заинтересовалось возвращением украинского нападающего Альбасете, своего воспитанника Романа Зозули.