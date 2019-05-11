Динамо заинтересовалось нападающим сборной Ирана - СМИ
Динамо интересуется услугами нападающего Аль Гарафы Мехди Тареми, сообщает Telegraf.rs.
По информации медиа, конкурентами киевского клуба в борьбе за игрока выступают сербская Црвена Звезда, португальская Брага, иранский Персеполис и английский Хаддерсфилд.
Как отмечает портал, действующее соглашение 26-летнего футболиста сборной Ирана с Аль Гарафой заканчивается 30 июня 2019-го года.
В нынешнем сезоне Тареми провел 22 матча, в которых отметился восемью голами. В составе своей национальной команды он сыграл 23 поединка, в которых забил 10 мячей.
На днях Динамо подписало 18-летнего нигерийского защитника Джозефа Окоро.
Ранее игроком киевского клуба стал уругвайский полузащитник Карлос де Пена.