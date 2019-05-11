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Динамо заинтересовалось нападающим сборной Ирана - СМИ

Сегодня, 02:39
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Динамо заинтересовалось нападающим сборной Ирана - СМИ - фото

the-afc.com

Контракт Тареми заканчивается грядущим летом

Динамо интересуется услугами нападающего Аль Гарафы Мехди Тареми, сообщает Telegraf.rs.

По информации медиа, конкурентами киевского клуба в борьбе за игрока выступают сербская Црвена Звезда, португальская Брага, иранский Персеполис и английский Хаддерсфилд.

Как отмечает портал, действующее соглашение 26-летнего футболиста сборной Ирана с Аль Гарафой заканчивается 30 июня 2019-го года.

В нынешнем сезоне Тареми провел 22 матча, в которых отметился восемью голами. В составе своей национальной команды он сыграл 23 поединка, в которых забил 10 мячей.

На днях Динамо подписало 18-летнего нигерийского защитника Джозефа Окоро.

Ранее игроком киевского клуба стал уругвайский полузащитник Карлос де Пена.

Теги:   ФК Брага Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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