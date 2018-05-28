Динамо заинтересовалось бомбардиром из чемпионата Польши - СМИ

Киевское Динамо заинтересовано в приобретении форварда краковской Вислы Карлоса Лопеса Уэски, сообщает Sportdog.

По информации источника, Динамо сейчас следит за 27-летним игроком, на которого также претендует греческий АЕК.

Срок контракта Лопеса с Вислой истекает следующим летом, его трансферная стоимость - 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Лопес сыграл за Вислу 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола.

В предыдущие годы Лопес выступал за испанские Онтиньет, Фуэнлабрада, Элденсе и Вильярреал-2, также играл в России за Петротрест в ФНЛ.

Сообщалось, что полузащитник Сергей Рыбалка возвращается в Динамо после завершения аренды в турецком Сивасспоре.

Также Динамо близко к подписанию бразильского полузащитника Палмейраса Данило Невеша (Че Че)

Ранее появилась информация, что киевский клуб намерен за 3,5 млн евро выкупить у Бешикташа арендованного голкипера Дениса Бойко, а также своего экс-защитника Домагоя Виду.