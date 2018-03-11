Динамо взяло реванш у Вереса, Олимпик - у Карпат. Результаты матчей чемпионата Украины

В воскресенье, 11 марта, состоялись три матча 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

Киевское Динамо взяло реванш у Вереса за поражение двухнедельной давности и одолело ровенскую команду на своем поле. Исход матча решил один гол, который на 14-й минуте забил форвард киевлян Жуниор Мораес.

Благодаря этой победе Динамо сохранили гандикап в шесть очков от Шахтера в турнирной таблице.

Динамо – Верес 1:0

Гол: Мораес, 14

Динамо: Бойко — Кадар, Бурда, Пиварич, Кендзера — Шепелев, Вербич, Буяльский, Морозюк (Гонсалес, 93)-Беседин (Мбокани, 74), Мораес (Шапаренко, 61).

Верес: Бандура — Западня (Приймак, 87), Симинин, Адамюк, Каменюка — Карасюк, Морозенко (Мягков, 61), Кожанов (Пепи, 67), Борзенко, Степанюк — Кулиш.

Предупреждения: Симинин, Морозенко, Адамюк, Шапаренко.

В еще одном матче в верхней шестерке Мариуполь и Заря не смогли выявить сильнейшего, сыграв в нулевую ничью. Обе команды ведут борьбу за третье место в таблице, на которой сейчас располагается Ворскла.

Мариуполь — Заря 0:0

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Яворский, Дава, Демири — Мишнев, Дедечко — Чурко (Тищенко, 82), Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 76) — Борячук.

Заря: Лунин — Тымчик, Чечер, Сваток, Опанасенко — Силас, Андриевский (Харатин, 69) — Караваев (Лунев, 74), Фаупала (Гордиенко, 58), Громов — Юри.

Предупреждения: Тотовицкий, Мишнев, Дедечко, Болбат, Демири — Андриевский, Сваток, Юри.

На 45+1 минуте Силас не реализовал пенальти (вратарь).

В нижней шестерке в воскресенье состоялсь только один матч. Олимпик взял реванш у Карпат за поражение в доигровке второго тайма, которая состоялась в феврале, и разгромил львовян со счетом 3:0.

Карпаты — Олимпик 0:3

Голы: Беленький, 45 (с пенальти), Г. Пасич, 84, Щедрый, 90+3.

Карпаты: Шевченко — Мирошниченко, Сандохадзе, Федецкий (Мякушко, 62), Гуцуляк — Чачуа (Клец, 46), Вербный — Швед, Карраскаль, Ременюк (Санчес, 70) — Акулинин.

Олимпик: Махарадзе — Е.Пасич, Эмерсон, Вакуленко, Немчанинов — Доронин (Цымбалюк, 62), Вукович — Кисиль, Щедрый, Г.Пасич — Беленький (Сондей, 74).

Предупреждения: Акулинин, Клец, Вербный, Гуцуляк — Эмерсон, Г. Пасич.

Удаление: Акулинин, 63 (вторая желтая карточка).

Напомним, 23-й тур чемпионата Украины по футболу открылся разгромной выездной победой Шахтера над Ворсклой со счетом 3:0. В субботу Сталь прервала неудачную серию, обыграв Зирку.

Турнирное положение

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