Динамо вышло в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо на своем поле разыграло ничью 0:0 с АЕКом и по сумме двух поединков (1:1) за счет голов на выезде вышло в следующий раунд.

Начало осталось за гостями, которые раз за разом нагнетали ситуацию у ворот хозяев. На 24-й минуте подопечные Маноло Хименеса были близки к тому, чтобы открыть счет: Денис Бойко вышел на подачу со штрафного и столкнулся с Денисом Гармашем. Мяч от кулаков вратаря летел в ворота, но в последний момент киевлян ценой собственного здоровья спас Николай Морозюк, которому разбили голову.

Ответ Динамо последовал спустя три оборота секундной стрелки, когда Серхио Араухо выбил мяч из ворот АЕКа после удара головой в исполнении Гармаша.

В начале второго тайма Шоджаи простил Динамо, с нескольких метров не попав в пустой угол ворот. А почти сразу выгодный момент забить греческой команде упустил Жуниор Мораес. Бразилец вышел на свидание с вратарем, но несильно пробросил мяч и защитники успели вынести его с ленточки ворот.

В конце матча киевский клуб упустил целый ряд моментов. Так, во время контратаки Мораес сместился с фланга в центр и хлестко пробил в дальний угол - мяч очень близко пролетел от штанги. Затем выход один на один не использовал Дерлис Гонсалес, после чего снова не сумел забить бразильский форвард.

Динамо - АЕК 0:0 (первый матч - 1:1)

Динамо: Бойко – Кенджера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Буяльский, Шепелев (Беседин, 76) – Гонсалес, Гармаш, Цыганков — Мораес

АЕК: Баркас – Бакакис, Лабропулос, Чигринский, Гало – Галанопулос (Айдаревич, 81), Симоеш – Христодулопулос (Якумакис, 74), Шоджаи, Бакасетас (Клонаридис, 70) – Араухо

Предупреждены: Мораес — Симоэш, Галанопулос, Гало, Шоджаи, Чигринский, Араухо

НВ