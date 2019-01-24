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Динамо возобновило интерес к нападающему сербского клуба - СМИ

24 января, 01:36
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ФК Партизан

Динамо конкурирует с клубом из Китая за Рикарду Гомеша - медиа

Нападающий белградского Партизана Рикарду Гомеш вернулся в сферу интересов Динамо, сообщает HotSport.

По информации сербского портала, киевский клуб вновь стал претендентом на услуги 26-летнего представителя Кабо-Верде.

Как отмечает медиа, конкуренцию вице-чемпиону Украины составляет неназываемый клуб из Китая, который готов перебить предложение Динамо.

В декабре 2018-го года этот же ресурс узнал, что сербская сторона готова продать Рикарду Гомеша за три миллиона евро.

Сообщалось, что Динамо рассматривает футболиста Партизана среди четверых потенциальных новичков в атаке команды.

По информации главного редактора журнала Футбол Артема Франкова, украинский клуб планирует подписать еще двух игроков после приобретения нападающего Франа Соля.

Теги:   Трансферы Партизан Белград ФК Динамо (Киев) Футбол

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