Динамо возобновило интерес к нападающему сербского клуба - СМИ 24 января, 01:36 516 Цей матеріал також доступний українською ФК Партизан Динамо конкурирует с клубом из Китая за Рикарду Гомеша - медиа ФК Партизан

Нападающий белградского Партизана Рикарду Гомеш вернулся в сферу интересов Динамо, сообщает HotSport.



По информации сербского портала, киевский клуб вновь стал претендентом на услуги 26-летнего представителя Кабо-Верде.

Как отмечает медиа, конкуренцию вице-чемпиону Украины составляет неназываемый клуб из Китая, который готов перебить предложение Динамо.

В декабре 2018-го года этот же ресурс узнал, что сербская сторона готова продать Рикарду Гомеша за три миллиона евро.

Сообщалось, что Динамо рассматривает футболиста Партизана среди четверых потенциальных новичков в атаке команды.

По информации главного редактора журнала Футбол Артема Франкова, украинский клуб планирует подписать еще двух игроков после приобретения нападающего Франа Соля.

