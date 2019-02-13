Динамо вошло в топ-20 клубов мира с мифическим статусом по версии France Football Сегодня, 15:20 1113 Цей матеріал також доступний українською EPA Динамо среди остальных 20 клубов мира оказал наибольшее влияние на игру - France Football EPA

Динамо заняло 17-е место в списке клубов с наибольшим мифическим статусом по версии France Football.



Как сообщает аккаунт Sport Witness в Twitter, первое место в рейтинге, который составляли журналисты авторитетного издания, занял Аякс.

Отмечается, что нидерландский клуб возглавил список, поскольку "ни одна другая команда не оказала столь большого влияния на игру", имея в виду в частности Аякс 1970-х годов.

Полный рейтинг выглядит так:

1. Аякс (Нидерланды)

2. Реал (Испания)

3. Ливерпуль (Англия)

4. Манчестер Юнайтед (Англия)

5. Бока Жуниорс (Аргентина)

6. Барселона (Испания)

7. Сантос (Бразилия)

8. Бенфика (Португалия)

9. Ювентус (Италия)

10. Селтик (Шотландия)

11. Милан (Италия)

12. Интер (Италия)

13. Ривер Плейт (Аргентина)

14. Бавария (Германия)

15. Гонвед (Венгрия)

16. Нью-Йорк Космос (США)

17. Динамо (Украина)

18. Торино (Италия)

19. Арсенал (Англия)

20. Црвена Звезда (Сербия)

Недавно Шахтер стал 25-м самым богатым клубом мира по версии организации Soccerex Football Finance с индексом 0,86.

Ранее Реал, опередив Барселону и МЮ, стал самым доходным футбольным клубом мира по итогам сезона 2017/2018 годов, согласно отчету аналитической компании Deloitte.

