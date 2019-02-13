Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Динамо вошло в топ-20 клубов мира с мифическим статусом по версии France Football

Сегодня, 15:20
1113
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Динамо среди остальных 20 клубов мира оказал наибольшее влияние на игру - France Football

Динамо заняло 17-е место в списке клубов с наибольшим мифическим статусом по версии France Football.

Как сообщает аккаунт Sport Witness в Twitter, первое место в рейтинге, который составляли журналисты авторитетного издания, занял Аякс.

Отмечается, что нидерландский клуб возглавил список, поскольку "ни одна другая команда не оказала столь большого влияния на игру", имея в виду в частности Аякс 1970-х годов.

Полный рейтинг выглядит так:

1. Аякс (Нидерланды)

2. Реал (Испания)

3. Ливерпуль (Англия)

4. Манчестер Юнайтед (Англия)

5. Бока Жуниорс (Аргентина)

6. Барселона (Испания)

7. Сантос (Бразилия)

8. Бенфика (Португалия)

9. Ювентус (Италия)

10. Селтик (Шотландия)

11. Милан (Италия)

12. Интер (Италия)

13. Ривер Плейт (Аргентина)

14. Бавария (Германия)

15. Гонвед (Венгрия)

16. Нью-Йорк Космос (США)

17. Динамо (Украина)

18. Торино (Италия)

19. Арсенал (Англия)

20. Црвена Звезда (Сербия)

Недавно Шахтер стал 25-м самым богатым клубом мира по версии организации Soccerex Football Finance с индексом 0,86.

Ранее Реал, опередив Барселону и МЮ, стал самым доходным футбольным клубом мира по итогам сезона 2017/2018 годов, согласно отчету аналитической компании Deloitte.

Теги:   Арсенал (Лондон) Торино Бавария (Мюнхен) ФК Интер ФК Милан Селтик ФК Ювентус Бенфика Ривер Плейт ФК Барселона Бока Хуниорс Манчестер Юнайтед ФК Ливерпуль ФК Реал Мадрид Аякс ФК Динамо (Киев) Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Сегодня, 00:00

article_img
Манчестер Юнайтед - ПСЖ - 0:2. События по минутам матча Лиги чемпионов
2139
Футбол

Вчера, 14:03

article_img
Остановивший Пеле. Умер один из лучших вратарей в истории футбола
1963
Футбол

Сегодня, 15:20

article_img
Динамо вошло в топ-20 клубов мира с мифическим статусом по версии France Football
1113

Главное

Геополитика

Сегодня, 06:54

article_img
Заседание Совбеза ООН по Украине: США заверили о сохранении санкций против РФ до выполнения Минских соглашений
Компании/Рынки

Сегодня, 12:59

article_img
Укргазвыдобування провалило план по увеличению добычи газа - Гройсман
События

Сегодня, 12:54

article_img
В Украине суд впервые вынес решение по делу о буллинге

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 01:49

article_img
Почувствуй себя Моуриньо. Реакция соцсетей на победу ПСЖ над Манчестер Юнайтед
Страны

Сегодня, 15:03

article_img
Побеги, убийства и миллиарды Эль Чапо. Семь фактов о главном наркоторговце планеты, осужденном в США
Страны

Сегодня, 12:24

article_img
В Бельгии разрешили разрушить мост 13 века ради улучшения речной навигации