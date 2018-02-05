Динамо включило молдавского игрока в список игроков первой команды

Молдавский полузащитник Дан Спэтару оказался в числе игроков первой команды Динамо.

Согласно официальному сайту киевского клуба, 23-летний футболист входит в число полузащитников коллектива под 18-м номером.

Ранее Спэтару выступал за румынские Астру, Динамо Бухарест, а также КСМС. На сборах вице-чемпиона Украины в его составе он провел спарринг против Академии Пушкаша.

18-й номер в киевском клубе ранее принадлежал полузащитнику Никите Корзуну, что, скорее всего, подтверждает информацию СМИ о его уходе.

Недавно сообщалось, что белорусский футболист, вероятнее всего, уйдет в один из турецких клубов на правах аренды.

По информации медиа, также не исключается, что легионер Динамо продолжит свою карьеру в чемпионате России. Киевский клуб отправился на тренировочный сбор в Испанию 14 января без Корзуна в составе команды.