Динамо вдевятером победило в матче чемпионата Украины благодаря голу новичка команды - видео

Киевское Динамо, несмотря на два удаления, победило Арсенал-Киев в 10 туре украинской Премьер-лиги благодаря голу новичка команды - датского полузащитника Миккеля Дуелунда.

Динамо могло выйти вперед в матче на 32-й минуте, но арбитр ошибочно зафиксировал офсайд у хавбека киевского клуба Виктора Цыганкова и не засчитал взятие ворот. Уже через несколько минут забивать мог Арсенал, но удар Гриня со штрафного взяла на себя перекладина. Однако киевлянам все же удалось забить еще до перерыва. Морозюк навесил в штрафную, а там новичок Динамо Миккель Дуелунд в одно касание переправил мяч в ближний угол.

В начале второго тайма Динамо осталось в меньшинстве. Голкипер киевлян Бущан выбежал из штрафной на перехват мяча и зацепил Гриня. Арбитр расценил нарушение как фол последней надежды. На 75-й минуте Динамо осталось вдевятером - Шабанов грубо пошел в подкат против того же Гриня и получил красную карточку. После этого Арсенал имел несколько возможностей, чтобы сравнять счет, но динамовцам удалось выстоять в матче и одержать победу.

Арсенал-Киев - Динамо - 0:1

Гол: Дуелунд, 35

Арсенал-Киев: Ситало - Насонов, Майданевич, Карась, Сагуткин - Евтоски, Домбровский - Семотюк (Баланюк, 46, (Стрижак, 87)), Семенюк, Доронин (Бушман, 83) - Гринь

Динамо: Бущан - Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич - Сидорчук, Буяльский - Морозюк (Беседин, 73), Цыганков, Дуелунд (Бойко, 56) - Вербич

Предупреждение: Домбровский, Карась, Сагуткин, Евтоски - Бурда, Морозюк, Беседин

Удаление: Бущан, 52, Шабанов, 75

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Таблица сайта УПЛ

Ранее в рамках 10 тура украинской Премьер-лиги Ворскала обыграла Десну, Мариуполь оказался сильнее Черноморец, а Заря не смогла победить Львов. В других матчах тура Шахтер на выезде разгромил Карпаты со счетом 6:1, а Александрия победила Олимпик - 3:2.

НВ