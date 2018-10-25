Динамо в меньшинстве победило Ренн в Лиге Европы

Динамо со счетом 2:1 выиграло у Ренна на выезде в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы, забив победный мяч вдесятером.
Начало игры вышло фееричным. Сначала Жереми Желен едва не попал ударом головой под дальнюю штангу ворот гостей, а уже в следующей атаке после удара Николая Морозюка хозяев спасла перекладина.
И после того, как соперники несколько успокоились, киевская команда открыла счет на исходе первой трети часа. Это Денис Гармаш не попал по мячу и тот оказался у Томаша Кендзеры, который эффектным ударом выстрелил метров с 25-ти точно в верхний угол чужих ворот.
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Бретонский коллектив отреагировал на пропущенный мяч, но забил не сразу. На 40-й минуте один из самых активных в его составе Клеман Гренье добился своего после исполнения штрафного, когда не обошлось без ошибки голкипера гостей Дениса Бойко: первый пробил низом, а мяч проскользнул под рукой украинского вратаря.
Во второй половине матча Ренн усилил давление на владения Динамо и едва не вышел вперед на 59-м обороте секундной стрелки после выстрела Бенжамена Андре. А на 85-й минуте французы и вовсе получили численное преимущество после удаления Владимира Шепелева.
Но оказавшись в меньшинстве, украинская команда даже сумела повести в счете, когда Виталий Буяльский перебросил вратаря соперника после передачи от Че Че и в итоге принес победу своему клубу. Благодаря этому успеху Динамо поднялось на второе место группы K, где только по разнице мячей уступает лидеру Астане, которая сыграла вничью 1:1 на выезде с Яблонцем.
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Ренн - Динамо 1:2
Голы: Гренье, 40 - Кендзера, 21, Буяльский, 89
Ренн: Диалло — Траоре, Да Силва, Желен, Бенсебаини — Гренье, Йоханссон, Андре, Дель Кастильо (Бурежо, 61) — Сарр, Ньянг (Бен Арфа, 74).
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев, Буяльский — Морозюк (Че Че, 80), Гармаш (Сидорчук, 68), Сидклей — Вербич (Супряга, 74)
Предупреждены: Сарр, Да Силва — Миколенко, Гармаш, Шепелев, Буяльский, Бойко
На 85-й минуте удален Шепелев (Динамо) за повторное предупреждение
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