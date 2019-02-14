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Динамо увезло драматичную ничью из Греции

Сегодня, 21:58
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EPA

Вербич (слева) спас Динамо от поражения

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграло вничью 2:2 на выезде против греческого Олимпиакоса.

Уже на 9-й минуте хозяевам поля удалось открыть счет. Неприкрытый Константинос Фортунис получил пас в штрафной и отдал на свободного Хассана, который с близкого расстояния отправил мяч в сетку. 

Спустя столько же времени греческий клуб едва не увеличил свой перевес. Томаш Кендзера отдал пас назад на Дениса Бойко, а мяч перехватил Фортунис, но не сумел попасть в ворота.

На 28-й минуте гости сумели наказать соперника за этот промах. Кендзера в падении сумел прострелить в штрафную Олимпиакоса, где свободный Виталий Буяльский в одно касание отправил мяч мимо голкипера.

И все же, коллектив из Пирея снова повел в счете еще до перерыва, когда Жил Диаш решился на удар с лету с дальней дистанции и попал в угол ворот без шансов для Бойко.

По ходу второй половины матча соперники имели по одному моменту для изменения счета, но забить удалось Динамо. Команда пошла в атаку на последних минутах и добилось своего: Виктор Цыганков нашел в штрафной Беньямина Вербича, и словенец ударом от газона попал точно в угол ворот Олимпиакоса.

2:2 - ответный поединок состоится в Киеве 21 февраля.

Олимпиакос - Динамо 2:2

Голы: Хассан, 9, Диаш, 40 - Буяльский, 28, Вербич, 89

Олимпиакос: Са — Мерия, Сиссе, Вукович, Цимикас — Гильерме, Камара — Диаш (Масурас, 86), Фортунис (Натхо, 69), Поденсе (Христодулопулос, 81) — Хассан

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Буяльский — Цыганков, Шапаренко (Гармаш, 82), Вербич — Соль (Русин, 83)

Предупреждены: Камара, Поденсе — Вербич, Кендзера

НВ

Теги:   ФК Динамо (Киев) Лига Европы Футбол

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