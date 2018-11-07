Динамо столкнулось с кадровыми проблемами перед матчем Лиги Европы

Хацкевич столкнулся с проблемами перед матчем с Ренном

Киевское Динамо не сможет рассчитывать на трех ключевых игроков в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского Ренна.

О кадровых проблемах перед игрой с французской командой на предматчевой пресc-конференции заявил главный тренер Днамо Александр Хацкевич.

По словам белорусского наставника, матч против Ренна пропустят защитник Йосип Пиварич и нападающий Артем Беседин. Пиварич выбыл на 10 дней, а Беседин еще не восстановился от повреждения. Детали травмы Иосипа Пиварича не сообщаются. Также игру пропустит полузащитник Владимир Шепелев, который в первом матче с Ренном заработал удаление.

"Пиварич выбыл на десять дней. Сейчас он проходит восстановление. Беседин вернулся из Хорватии. У Артема есть индивидуальный план работы с тренером по физподготовке. Когда футболисты поедут в сборные, он останется в расположении клуба и, надеюсь, будет работать уже наравне со всеми", - сказал Хацкевич.

Вместе с тем Хацкевич рассчитывает на защитника Тамаша Кадара, который пропустил два матча в чемпионате Украины и один в Кубке из-за дисквалификации.

"Тамаш постоянно работал с нами, он находится в игровом тонусе, поскольку провел в этом сезоне много матчей. А как он себя завтра проявит, покажет только игра", - заявил наставник Динамо.

Матч Динамо - Ренн состоится в четверг, 8 литопада, в 19:55.

В третьем туре Лиги Европы Динамо на выезде победило Ренн со счетом 2:1.

На прошлой неделе Динамо в Харькове проиграло Шахтеру 1:2 в рамках 14 тура чемпионата Украины.